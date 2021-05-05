Сегодня на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией наблюдается скопление фур. Всего выезда из республики ожидают 770 грузовиков, сообщается на сайте Госпогранкомитета.
В очереди на выезд в Литву в пункте пропуска «Котловка» скопилось 160 грузовиков, более 130 фур ожидают в «Каменном Логе», еще 60 – в «Беняконях» и 20 – в «Привалке».
На белорусско-латвийском рубеже в пункте пропуска «Григоровщина» наблюдается очередь из более чем 130 фур, в «Урбанах» – более 60 машин.
В пункте пропуска «Брузги» на границе с Польшей образовался затор из более чем 160 большегрузов. В «Берестовице» выезда ожидают более пятидесяти грузовых транспортных средств.
Напомним, за обстановкой на границе можно следить на официальном сайте ГПК.
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Очереди на границе: выезда в Европу из Беларуси ждут более 700 грузовиков
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