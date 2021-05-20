Выезда из Беларуси на границе со странами Евросоюза ожидают более 1 790 грузовиков. Это следует из информации, опубликованной на сайте Госпогранкомитета.
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Самая большая очередь образовалась на белорусско-литовской границе: в пункте пропуска «Каменный Лог» стоят более 530 большегрузов, в «Беняконях» - 310, в «Котловке» - 280, в «Привалке» - 250, в «Видзах» - 100.
Скопление грузового транспорта есть и на границе с Латвией. В пункте пропуска «Урбаны» выезда ждут более 180 машин, еще 140 стоят в «Григоровщине».
Напомним, за обстановкой на границе в режиме реального времени можно следить на сайте ГПК.
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Очереди на границе: выезда из Беларуси в страны ЕС ожидают более 1700 фур
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