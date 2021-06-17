Очереди на границе Беларуси сегодня утром образовались только на выезде в Литву и Латвию. Это следует из информации, опубликованной на сайте Госпогранкомитета.
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На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Бенякони» выезда ожидают 250 фур, в «Привалке» – 150, в «Каменном Логе» – 140, в «Видзах» – еще 40. Очереди в «Котловке» нет.
На границе с Латвией в пункте пропуска «Урбаны» скопилось сто фур, еще 40 ожидают в «Григоровщине».
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Очереди на границе: большегрузы утром 17 июня скопились только на выезде в Литву и Латвию
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