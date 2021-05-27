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  2. Очереди на границе: более 2-х тысяч фур ожидают выезда в страны ЕС

Очереди на границе: более 2-х тысяч фур ожидают выезда в страны ЕС

Выезда из Беларуси в страны ЕС на границе вечером 27 мая ожидают более 2280 фур. Это следует из информации, опубликованной на сайте Госпогранкомитета.

Архивное фото

Больше всего грузовых автомобилей ожидают выезда на границе с Литвой: в пункте пропуска «Каменный Лог» стоят более 500 грузовиков, в «Котловке» – 340, в «Привалке» – 320, в «Беняконях» – 220, в «Видзах» – 140.

На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Урбаны» наблюдается более 390 большегрузов, еще 270 стоят в «Григоровщине».

Небольшая очередь образовалась и на въезде в Польшу: в «Брузгах» – более 70 фур, в «Берестовице» – еще 30.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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