Очереди фур на границе Беларуси и стран ЕС постепенно становятся меньше. По состоянию на утро 3 мая выезда в Литву, Латвию и Польшу ждут более 770 грузовиков. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.
Выезда в Литву в «Каменном Логе» ждут более 200 фур, еще сто грузовиков стоят в «Котловке», 50 – в «Привалке», 30 – в «Видзах», 10 – в «Беняконях».
На белорусско-латвийской границе в «Урбанах» образовалась очередь из более чем 160 грузовиков. Более 70 единиц транспорта ожидают выезда в "Григоровщине".
Наблюдается скопление машин и на границе с Польшей. В пункте пропуска «Брузги» стоит более 80 фур, еще 50 машин – в «Козловичах», 20 – в «Берестовице».
Фото: архив БЕЛТА
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Очереди фур на белорусской границе на выезд в ЕС постепенно сокращаются
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