Очередь за солдатской кашей в парке Победы растянулась почти на 150 метров

, – рассказал начальник продовольственной службы 120-й отдельной гвардейской бригады гвардии-капитан Ян Коневега.Маленьким Еве и Леше Красногир каша зашла на ура. А мнение малышей особенно важно, ведь пробуют настоящее солдатское угощение они впервые. На праздник ребята пришли с бабушками Ириной Красногир и Ириной Савицкой.– отметили бабушки.