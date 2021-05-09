Попробовать ароматную кашу и выпить горячего сладкого чая действительно было много желающих. Однако военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, которые готовили горячий обед, уверили – к раздаче планируется более полтысячи порций.
– Кашу варили на прицепных кухнях КП-130. Одна такая рассчитана на 130 питающихся. Готовили гречку с мясными консервами – именно по такому рецепту ее готовили и во время войны. Конечно же, угощаем и ароматным сладким чаем. А очереди нас не пугают, они выстраиваются всегда, – рассказал начальник продовольственной службы 120-й отдельной гвардейской бригады гвардии-капитан Ян Коневега.
Маленьким Еве и Леше Красногир каша зашла на ура. А мнение малышей особенно важно, ведь пробуют настоящее солдатское угощение они впервые. На праздник ребята пришли с бабушками Ириной Красногир и Ириной Савицкой.
– Когда-то водили на 9 Мая своих детей, теперь – внуков. Программа шикарная, для детей здесь настоящее раздолье. Ну а каша, конечно, прекрасный завершающий аккорд, – отметили бабушки.
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Очередь за солдатской кашей в парке Победы растянулась почти на 150 метров
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