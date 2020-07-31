Очередь автомобилей на границе с Россией растянулась на восемь километров: репортаж

Российская сторона в пятницу усилила контроль пересечения границы с Беларусью. Информация об очередях транспортных средств на трассе М1 появлялась на различных информационных ресурсах в течение всего дня. Наши корреспонденты выехали на место, чтобы прояснить ситуацию.

…На шоссе Брест – Москва в пункте пропуска «Редьки — Красное» к обеду пятницы в обоих направлениях образовались очереди. Около шести вечера на выезд из Беларуси колея автотранспорта растянулась примерно на восемь километров. В хвосте, конечно, движения нет, а вот ближе к границе автомобили не стоят: медленно, но все же двигаются. Причем полоса, на которой стоят фуры, активнее, чем та, где легковушки.

Подходим к красной фуре с польскими номерами. Дальнобойщик Владимир Русаков везет груз из Польши в Москву:

- А сегодня пятница, так что несколько часов постоять – нормальное явление. Сейчас вот три часа уже дергаюсь. Бывает, и на десять километров очередь. Вы в понедельник посмотрите, что тут происходит.

- А на въезд в Беларусь?

- Нет, там никогда не стоим, всегда быстро проходили границу, даже паспорт не всегда просят показать.

Житель Калужской области Андрей Коноплев стоит в очереди на личном авто – возвращается из Лепельского военного санатория:

– Границу пересекаю редко и, конечно, к такой очереди был, не готов. Неизвестно сколько мы тут простоим. Десять дней назад очереди не было ни на въезд, ни на выезд. Фуры пролетали границу, не останавливаясь. У меня пограничники проверили паспорт и договор на лечение.

Белорусский дальнобойщик Дмитрий едет в Казахстан, стоял в Редьках с вечера четверга – отсыпался. Говорит, длинные очереди в этом пункте пропуска регулярно бывают, полтора месяца назад он тоже стоял несколько часов.

Две «Скании» из Казахстана остановил белорусский таможенник. Водитель Вадим Журавлев соглашается поговорить:

– В Бельгию едем, границу прошли быстро. Нам по рации сообщали, что в обед тут была большая очередь, но мы вот ехали в седьмом часу вечера – вообще не стояли – все как обычно. Легковые машины стоят на въезд – машин 150 точно.

С дальнобойщиком Павлом Русаковым мы встречаемся под Витебском на заправке:

– Простоял сегодня в Красной Горке два часа без движения, развернулся и поехал в Рудню. Повезло - там вообще не было...

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Госпогранкомитет Беларуси прокомментировал сложившуюся ситуацию в своем телеграм-канале:

— Государственный пограничный комитет Республики Беларусь продолжает отслеживать обстановку, складывающуюся на белорусско-российском участке границы. Дежурная служба фиксирует многочисленные обращения лиц и грузоперевозчиков с жалобами на протяженные очереди при пересечении внутренней границы Союзного государства. Обращаем внимание, что с нашей стороны никаких препятствий нормальному функционированию этого участка границы нет и с работой белорусских пограничников имеющиеся трудности не связаны. Республика Беларусь свои границы ни от кого не закрывала и не закрывает.

Ранее в пятницу сообщалось, что Министерство иностранных дел Беларуси направило ноту российской стороне в связи с ситуацией на границе.