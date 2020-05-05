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  2. "Очень впечатляет". Президент высоко оценил разработки белорусских ученых в сфере электротранспорта

"Очень впечатляет". Президент высоко оценил разработки белорусских ученых в сфере электротранспорта

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с журналистами в ходе посещения Республиканского полигона для испытания мобильных машин. Глава государства, в частности, ознакомился с линейкой представленной техники. Президента попросили оценить проделанную работу и поделиться впечатлениями.

— Думаю, нам нельзя забегать вперед, — сказал Александр Лукашенко. — Поскольку это первый этап нашего знакомства, выполнения учеными тех задач, которые были поставлены Президентом. Будет второй. Тогда мы уже более конкретно скажем об итогах этой работы. Но должен сказать, что меня это очень впечатляет. Я не ожидал, что они способны за короткий промежуток времени все это сотворить. Чтобы оценить их как следует, нам надо посмотреть, соответствует ли это мировым стандартам, и какие перспективы. Не игрушку же создаем, а товар, который надо будет реализовывать на рынках и получать валюту. Но в общем впечатляет — и с точки зрения обороны нашей страны, и с точки зрения использования в мирных целях. 

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Фото: БЕЛТА

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