Очень многие люди сейчас теряют здоровье, сидя дома - российский вирусолог

Сидя дома, очень многие люди сейчас теряют здоровье - они не могут получить помощь, которую получили бы без карантина. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал академик РАН вирусолог Виталий Зверев.

- Очень многие люди сейчас теряют здоровье, сидя дома. То есть они не могут получить помощь, которую получили бы без карантина. И здесь надо положить на одну чашу весов, что мы потеряем с коронавирусом и что потеряем после, если мы с опозданием выйдем из этого карантина. Сколько у нас людей окажется на тех же больничных койках, которые уже перепрофилированы под инфекционные? - задался вопросом Виталий Зверев.

Он спрогнозировал, что количество обращений к медикам только будет расти.

- Понятно, что заболеваемость вырастет, как в других странах. Сейчас, когда посчитали, в Германии, Италии, Франции, у них после карантина количество людей с хроническими заболеваниями увеличилось на 25-30%. Это надо учитывать, наверное, для того чтобы всем им могли оказать квалифицированную медицинскую помощь. Потому что кроме коронавируса есть еще и другие болезни, - отметил вирусолог.