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  2. Очень милый фотофакт. Под Борисовом фермер нашел малютку-медведицу

Очень милый фотофакт. Под Борисовом фермер нашел малютку-медведицу

В Борисовском районе крошечного медвежонка нашли работники фермерского хозяйства «Коляныч». Подробностями с корреспондентом sb.by поделился руководитель предприятия Николай Терлецкий.

В его практике это далеко не первый случай с подкидышами. Зная добросердечие Николая Васильевича, ему то и дело привозят котят, щенков, а несколько лет назад даже олененка. У фермы постоянно гнездятся лебеди. Однако на этот раз речь идет о краснокнижном виде. Неделю назад фермер с рабочими строили сарай, и сторож направился подключить удлинитель. В траве буквально в нескольких метрах от здания лежал медвежонок. Очень слабый, кожа да кости. Когда малыша взяли на руки, принялся царапаться и кусаться. Николай Терлецкий оповестил о находке все соответствующие службы, звонил в зоопарк и цирк. Говорит, ему предложили только два варианта: выпустить малыша на волю либо …усыпить. Два дня егеря искали мать медвежонка, но безрезультатно. К счастью, удалось отстоять — оформлен соответствующий акт о находке, хозяин планирует в ближайшее время завершить необходимые процедуры в Минприроды. В будущем он надеется построить для Василисы (медвежонок оказался «девочкой») просторный вольер. Места в хозяйстве хватает — более 60 гектаров.

А пока пришлось решать насущные проблемы: чем кормить кроху, как содержать? Ветеринары обследовали ее в Борисове — здорова. Выглядит на два месяца, но, судя по зубам, ей все три. До конца мая рекомендовали выкармливать безлактозными смесями для детского питания. Правда, стащила однажды яблоко, а также попробовала отобрать корм у трех кошек Николая Васильевича. Пока живет в доме, любит греться на теплом полу, «обнимать» за ноги хозяина. Приходится носить широкие штаны, все же когти и зубы острые. За неделю Василиса немного поправилась, хотя кормят ее с осторожностью. В поведении и уходе, отмечает хозяин, похожа на ребенка, если не тревожат, ночью спокойно спит. Он не исключает, что, когда медведица подрастет, ее выпустят в дикую природу.

Кстати, сам фермер и его знакомые видели и других медведей в окрестностях. Так, двое годовалых «подростков» замечали возле деревни Кринички, медведицу с детенышами — у Плитченки. Но они примерно на год старше Василисы.


Фото Николая Терлецкого

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