Очень хозяйственные! Какие знаки зодиака самые жадные

Хотите узнать, под какими зодиакальными созвездиями рождаются самые жадные личности? Читайте наш материал!





— Какие жадные! — не удержался Вовка, когда они возвращались из гостей.

— Нельзя так говорить, — сказала мама. — Они наши соседи.

— А если б они не были нашими соседями, так можно говорить? — спросила Вероника.

— Жадный — нехорошее слово, — объяснил папа. — Надо говорить: экономные или хозяйственные.

— Ну, тогда, — вздохнул Вовка, — они ОЧЕНЬ хозяйственные.



Андрей Усачев "Жили-были ежики"

Это самый практичный и одновременно самый скупой знак зодиака. Девы обожают получать подарки, а вот делать их любят не очень. Единственный человек, на которого представители этого знака не жалеют материальных средств – это они сами. Увидев в магазине желанную вещь, Дева выложит последние деньги. Впрочем, таковых у них, как правило, не бывает. Девы не просто экономны, но и очень запасливы: заработанное они прячут в кубышку. Каждый раз, когда представителям знака предстоят серьезные траты, они долго рассказывают окружающим, что денег у них нет, но потом все-таки лезут в тайник и достают оттуда необходимую сумму. Родных и друзей убеждают, что в нем больше ничего не осталось, и так – до следующего раза, когда им снова нужно сделать какой-то важный платеж.Представители этого знака крайне скупы, но, в отличие от Девы, их жадность распространяется не только на окружающих, но и на них самих. Они отказывают себе во многом, о чем впоследствии жалеют. Но, когда наступает пора снова что-то купить или за что-то заплатить, они ничего не могут поделать со своей натурой – снова жадничают, а потом об этом жалеют. Козероги превыше всего ценят сами деньги, а не блага, на которые можно их поменять. Поэтому Козероги могут, например, долго не делать в квартире ремонт или вкладывать в него минимально, долго не обновлять гардероб и отказывать себе в мелких радостях.Как правило, представители этого знака производят впечатление людей широкой души и широких жестов – компанейских, щедрых и хлебосольных. Однако все это не мешает им быть одновременно жадными. Это качество проявляется у Тельцов в накопительстве как средств, так и вещей. Также Тельцам свойственно желание жить за чужой счет, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести. Для Тельцов тот факт, что кто-то просто так может потратить на них внушительную сумму, кажется вполне естественным. Причем у милых и обаятельных представителей этого знака даже и мысли не возникнет, что такое поведение не укладывается в норму.