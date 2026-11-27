Фото из архива «СБ»



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— указал Рыженков.Министр обратил внимание, что благодаря установленному между лидерами уровню взаимодоверия и искренней взаимной поддержки удается впоследствии развивать и наращивать сотрудничество, в том числе по линии правительств, министерств, и«отрабатывать детали тех договоренностей, которые достигаются на высшем уровне».Один из ярких примеров — отношения Беларуси и Омана. Между сторонами складывается эффективное взаимодействие по нескольким направлениям, однако самой интересной сферой Рыженков считает инвестиционное сотрудничество. Так, на территории Беларуси реализуются проекты с участием оманского капитала в области производства продуктов питания, детского питания, а также по строительству крупного целлюлозного комбината. Беларусь, в свою очередь, видит большой логистический потенциал Омана как территории, откуда возможно продвижение отечественной продукции на рынки Восточной Африки, Индии, Азии. По словам министра, по своим масштабам это будет не совсем хаб, а точка опоры для белорусских товаров и услуг в данном регионе.