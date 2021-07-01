Министерство здравоохранения Армении приняло решение отменить введенный ранее обязательный масочный режим на открытых пространствах. Подобные ограничительные меры были обязательными с марта 2020 года, передает ТАСС.
– С 1 июля в республике отменяется обязательный масочный режим на открытых территориях, – уточнили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, Минздрав отметил, что в настоящий момент использовать медицинские маски в закрытых помещениях обязательно.
– Исключением являются те граждане, которые получили два компонента вакцины [от коронавируса], – обратили внимание в ведомстве.
Прививать граждан Армении начали весной текущего года. В кампании по вакцинации используют препарат "Спутник V", а также AstraZeneca и Sinopharm. Согласно актуальной информации, инъекции получили примерно 80 тыс. человек, или около 2% населения.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
2439
Обязательный масочный режим на открытом воздухе отменен в Армении
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter