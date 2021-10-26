Обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан ввели по всей России

– уточнила она во время заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.

Она также подчеркнула, что самый высокий уровень заболеваемости сегодня фиксируется среди лиц старшей возрастной группы.

– Если заболеваемость в целом по стране за прошедшую неделю составила 172,1, то в старшей возрастной группе, для лиц старше 65 лет, этот показатель приблизился к 224 – значительно выше, чем в среднем по стране. Это категория высокого риска, и все меры в первую очередь должны быть ориентированы на сохранение здоровья наших взрослых, – добавила Попова.

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