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  2. Обязательно загадайте желание: что готовит новолуние 13 января 2021 года

Обязательно загадайте желание: что готовит новолуние 13 января 2021 года

13 января 2021 года состоится первое новолуние года. Астрологи считают, что это один из самых мистических моментов. Наступает смена годов – очень важно правильно встретить это событие. 

Фото: pixabay.com

О том, как это сделать, рассказала астролог Елена Осипенко на своем Youtube-канале.

Эксперт (как и многие ее коллеги) считает, что как встретишь новолуние, таким и будет следующий лунный месяц. Поэтому она советует внимательно и осторожно отнестись к этому космическому событию. 

Точная фаза новолуния – 13 января 2021 года 8:01. Оно пройдет в знаке Козерога. Астролог объяснила, что луна в знаке Козерога побуждает быть полезными обществу, вызывает интерес искать ответы на многие вопросы, подталкивает к общению и саморазвитию. Но в то же время такой расклад сулит сомнения в собственных возможностях и желаниях. Пока Луна в Козероге, дисциплинированность и ответственность особенно актуальны. 

Скриншот из видео

– Влияние новолуния может ощущаться и за два дня до, и несколько суток после. Я бы советовала подготовиться к новолунию заранее. Постарайтесь до среды вернуть долги, завершить начатые дела, подвести итоги и ни в коем случае не перегружать себя физическими нагрузками. Наш организм в дни новолуния имеет ослабленный иммунитет. Нужно беречь и физические, и эмоциональные силы. Исключите все негативные эмоции – они забирают энергию. Наполните себя позитивом, поддержите и заставьте улыбнуться близких: ведь не все понимают, как важно новолуние и что происходит с нами, – поделилась специалист. 

Час до наступления новолуния (с 7 до 8 утра 13 января) – волшебный. Период между лунными циклами –это особое состояние. В это время нужно благодарностью отпустить старое и притянуть  в свою жизнь радостные, добрые и для кого-то долгожданные перемены. 
Елена Осипенко советует проснуться пораньше и посвятить час планированию дел и постановке целей на ближайший месяц. 

– Все, что вы спланируете в это время, а еще лучше визуализируете и запишите в блокнот (именно ручкой на бумаге: Козерог очень консервативен), имеет много потенциальных возможностей, чтобы стать реальностью. Обязательно загадайте желание (а еще лучше не одно). Главные желания на текущий лунный месяц должны быть связаны с конкретными целями, работой, деньгами. В момент новолуния силами людей, понимающих этот процесс, и закладывается программа развития и эволюции. Период растущей луны – с 13 по 28 января. В это время все будет пробуждаться, зарождаться и развиваться. Этот период астрологи рекомендуют использовать для различных начинаний. Уместно начать и цикл плановых лечебных процедур, – пояснила астролог. 

В день новолуния следует быть аккуратными со всем, что требует эмоций, внимания и концентрации. Нужно быть осторожными при вождении автомобиля, а лучше вообще отказаться от каких-либо поездок. Не стоит назначать на этот день важные переговоры или встречи, ведь сила эмоций на нуле и у вас вряд ли получится убедить другого человека. 

Особо эффективны в день новолуния медитации и занятия йогой. Таким образом организм расслабится, а энергия направится в нужное русло. 

А вот чего делать во время новолуния не стоит, так это давать и брать деньги в долг. Елена Осипенко в целом советует исключить какие-либо финансовые операции: они могут обеспечить затяжные проблемы. 
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