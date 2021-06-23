Работники туристической и некоторых других отраслей в Краснодарском крае отныне обязаны делать прививку от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
– Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показателям против коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работники образовательных организаций, работники организаций общественного питания, работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами, работники организаций туристической сферы, работники транспортных организаций, работники организаций в сфере бытового обслуживания, – уточняется в постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что вакцинировать планируют не менее 60% сотрудников турсферы Кубани. Прививки работники должны получить до 23 августа.
– В срок до 23.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом (дозой) или однокомпонентной вакциной, в срок до 23.08.2021 – вторым компонентом (дозой) вакцины против новой коронавирусной инфекции не менее 60% от общей численности работников, сотрудников, – отмечается в документе.
Кроме того, сообщается, что количество случаев заражения COVID-19 в регионе с начала июня увеличилось на 23,5%.
– В июне 2021 года увеличилось количество ежедневно регистрируемых случаев заболеваний COVID-19 с 1,7 до 2,1 на 100 тыс. населения. По состоянию на 23.06.2021 заболеваемость за сутки выросла на 23,5% по сравнению с 1.06.2021, – подчеркивается в тексте постановления.
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Обязательная вакцинация от COVID-19 для работников туротрасли введена на Кубани
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