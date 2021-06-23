Обязательная вакцинация от COVID-19 для работников туротрасли введена на Кубани

– уточняется в постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Отмечается, что вакцинировать планируют не менее 60% сотрудников турсферы Кубани. Прививки работники должны получить до 23 августа.отмечается в документе.Кроме того, сообщается, что количество случаев заражения COVID-19 в регионе с начала июня увеличилось на 23,5%.подчеркивается в тексте постановления.