Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан введена в Марий Эл

– уточняется в постановлении управления Роспотребнадзора по республике.Обязательные прививки предусмотрены для работников, задействованных в организациях торговли, образования, медицины, культуры, фитнес-центров, бассейнов, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, государственных и муниципальных учреждений. Руководителям данных организаций и региональному Минздраву нужно обеспечить вакцинирование по меньшей мере 60% сотрудников первой дозой препарата до 1 сентября нынешнего года, а второй – до 25 сентября. Постановление не затрагивает пациентов, у которых есть противопоказания.Кроме того, прививку обязаны получить все совершеннолетние, обучающиеся в ссузах и вузах, а также граждане, подлежащие призыву на военную службу.