На фоне роста числа зараженных коронавирусной инфекцией в Марий Эл было принято решение ввести обязательную вакцинацию 60% работников, передает ТАСС.
– В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции <...> постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции [отдельным] категориям граждан, – уточняется в постановлении управления Роспотребнадзора по республике.
Обязательные прививки предусмотрены для работников, задействованных в организациях торговли, образования, медицины, культуры, фитнес-центров, бассейнов, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, государственных и муниципальных учреждений. Руководителям данных организаций и региональному Минздраву нужно обеспечить вакцинирование по меньшей мере 60% сотрудников первой дозой препарата до 1 сентября нынешнего года, а второй – до 25 сентября. Постановление не затрагивает пациентов, у которых есть противопоказания.
Кроме того, прививку обязаны получить все совершеннолетние, обучающиеся в ссузах и вузах, а также граждане, подлежащие призыву на военную службу.
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Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан введена в Марий Эл
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