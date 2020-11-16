Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Объявлены победители ІІ Республиканского открытого конкурса вокалистов им. С. Монюшко

Объявлены победители ІІ Республиканского открытого конкурса вокалистов им. С. Монюшко

Первой премии среди женских голосов удостоилась 21-летняя Вероника Леждей, на второй ступеньке пьедестала Мария Шидловская. Обе – учащиеся Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки, у обеих за плечами первые конкурсные победы.  Вероника – лауреат I премии Международного конкурса «Зоркi Прыдняпроўя – 2019». Мария год назад победила на конкурсе «Нарва зажигает звезды».


Среди мужских голосов первую премию завоевал 21-летний баритон Роман Зуборев, ученик Гомельского государственного колледжа искусств им. Н. Ф. Соколовского, вторую – баритон Игнат Данько из Молодечненского государственного музыкального колледжа им. М. К. Огинского, третью – четверокурсник Минского музыкального колледжа Владимир Свибович.

Роман – лауреат прошлогоднего музыкального фестиваля «Вся жизнь для музыки» в номинации «За профессиональную перспективу». Игнат – лауреат I степени Восьмого международного конкурса исполнителей духовной музыки «РЕ-ЛИГО» в Санкт-Петербурге. Владимир – именной стипендиат Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.

– Конкурс порадовал молодыми талантами, красивыми, яркими голосами, – говорит председатель конкурсного жюри, заведующая кафедрой пения Белорусской Академии музыки, доцент Татьяна Цыбульская. – Выступления начинающих певцов привлекали своей непосредственностью и юношеским темпераментом.  Свежо и по-новому прозвучали в их исполнении вокальные произведения нашего земляка Станислава Монюшко, которые уже стали частью национальной музыкальной культуры. Конкурс, без сомнения, стал первой ступенью, на которую могут взойти и заявить о себе пока еще неизвестные молодые голоса. Многие из тех, кто сегодня по праву являются легендами академического вокального мира, были открыты именно во время вокальных конкурсов. Может быть, и эти молодые певцы станут звездами. Впереди Академия музыки, куда лауреаты нынешнего конкурса будут зачислены без экзаменов. А дальше, если повезет, стажерская группа Большого театра и новые, более значительные конкурсные победы. 

Это еще должна быть удача. Должны быть рядом люди, которые вовремя могут поддержать.  Молодые певцы еще должны проявить себя как артисты. Голос дает Бог, но все зависит от человека, который занимается этой профессией. Всем конкурсантам, не только победителям, хочется пожелать творческого вдохновения, трудолюбия. Любить музыку, быть преданными своему выбору – своей профессии, радовать публику своими голосами и своим исполнительским мастерством, не останавливаясь идти к дальнейшим творческим победам и помнить, что в нашей профессии для совершенства нет предела. 

Фото Гомельского государственного колледжа искусств имени Н. Ф. Соколовского
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Биржа: 16 ноября доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
Санду провела первый телефонный разговор в качестве президента Молдовы. Он стал символичным – и вот почему
Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на БЖД
Прощание с Джигарханяном пройдет в открытом формате
Электронная ярмарка вакансий для столичной молодежи пройдет 19 ноября
В Лепельском районе при пожаре погиб молодой мужчина
Работник войсковой части в Стародорожском районе спас соседа
С начала года специалисты "Минскэнерго" установили более 9 тыс. устройств птицезащиты
Минэкономики предлагает обсудить изменения в указ о ремесленной деятельности
Лукашенко поздравил олимпийскую чемпионку Эллину Звереву с юбилеем
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демотиваторы
Лукашенко: Беларусь готова делать все необходимое для укрепления авторитета ЮНЕСКО
Сумка-крыса, рождественская кампания Gucci и свитер из бактерий от Goldwin: что нового произошло в моде за неделю
В Светлогорском районе на пожаре из-за сигареты погиб сельчанин
У работников социальной сферы вырастут зарплаты
Стали известны официальные итоги президентских выборов в Молдове
В Минской области вводится масочный режим
Покупка билетов на сайте и в мобильном приложении БЖД будет недоступна утром 17 ноября
Прогноз погоды на 17 ноября: мокрый снег, дождь и от -5 ночью до +10 днем
Масочный режим введен во всех районах Витебской области
Север против юга. Итоги голосования на президентских выборах в Молдове по районам и муниципиям демонстрируют географию деления общества
мнение
Светлана КОСАЧ
Санду: курс на Румынию?
В Бресте школьники угнали автомобиль
Астрологи перечислили вещи, которые блокируют денежную энергетику в доме
Лукашенко требует предложить людям понятный и незатратный способ участия в поддержании качества и развитии дорог
В Беларуси перепрофилируют максимум лабораторий для тестирования на COVID-19 методом ПЦР
Дмитрий Хрусталев рассказал, как попал в больницу
В Беларуси сахарная свекла собрана с 95,9% уборочной площади
Соболенко вернулась в топ-10 мирового рейтинга
Приемный сын Джигарханяна опубликовал последнюю фотографию актера
На сайте МНС появился сервис «Обратная связь»
БПЦ ужесточила противоэпидемические меры в храмах
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Встреча в санатории
Не используйте каждый день! Косметолог дала рекомендации по применению патчей для глаз
Житель Жабинки самостоятельно продлил себе больничный
Ученые назвали продукт, повышающий риск диабета на 60 процентов
Люблю тебя, мой милый я: как научиться ценить и любить самого себя
«Ушел, но обещал вернуться». Топ-10 лучших снимков с первым снегом в Instagram
На выборах президента Молдовы побеждает оппозиционный лидер Майя Санду
Бельгийцы победили сборную Англии в матче Лиги наций УЕФА
Объявлены победители ІІ Республиканского открытого конкурса вокалистов им. С. Монюшко
Первый юбилей. Беларусь в 10-й раз принимает участие во Всемирной неделе предпринимательства
Диетолог объяснила, почему тянет на сладкое
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мартовские иды
В Австралии планируют построить крупнейший в Южном полушарии завод по производству вакцин
Россиян стали в два раза чаще увольнять за посты в соцсетях
Опрос: почти половина населения Литвы недовольна качеством демократии в стране
Авторы
СКАНИРУЙТЕ