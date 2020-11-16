Объявлены победители ІІ Республиканского открытого конкурса вокалистов им. С. Монюшко

Среди мужских голосов первую премию завоевал 21-летний баритон Роман Зуборев, ученик Гомельского государственного колледжа искусств им. Н. Ф. Соколовского, вторую – баритон Игнат Данько из Молодечненского государственного музыкального колледжа им. М. К. Огинского, третью – четверокурсник Минского музыкального колледжа Владимир Свибович.Роман – лауреат прошлогоднего музыкального фестиваля «Вся жизнь для музыки» в номинации «За профессиональную перспективу». Игнат – лауреат I степени Восьмого международного конкурса исполнителей духовной музыки «РЕ-ЛИГО» в Санкт-Петербурге. Владимир – именной стипендиат Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.Фото Гомельского государственного колледжа искусств имени Н. Ф. Соколовского