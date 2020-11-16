Объявлены победители ІІ Республиканского открытого конкурса вокалистов им. С. Монюшко

Первой премии среди женских голосов удостоилась 21-летняя Вероника Леждей, на второй ступеньке пьедестала Мария Шидловская. Обе – учащиеся Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки, у обеих за плечами первые конкурсные победы. Вероника – лауреат I премии Международного конкурса «Зоркi Прыдняпроўя – 2019». Мария год назад победила на конкурсе «Нарва зажигает звезды».
Среди мужских голосов первую премию завоевал 21-летний баритон Роман Зуборев, ученик Гомельского государственного колледжа искусств им. Н. Ф. Соколовского, вторую – баритон Игнат Данько из Молодечненского государственного музыкального колледжа им. М. К. Огинского, третью – четверокурсник Минского музыкального колледжа Владимир Свибович.
Роман – лауреат прошлогоднего музыкального фестиваля «Вся жизнь для музыки» в номинации «За профессиональную перспективу». Игнат – лауреат I степени Восьмого международного конкурса исполнителей духовной музыки «РЕ-ЛИГО» в Санкт-Петербурге. Владимир – именной стипендиат Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.
– Конкурс порадовал молодыми талантами, красивыми, яркими голосами, – говорит председатель конкурсного жюри, заведующая кафедрой пения Белорусской Академии музыки, доцент Татьяна Цыбульская. – Выступления начинающих певцов привлекали своей непосредственностью и юношеским темпераментом. Свежо и по-новому прозвучали в их исполнении вокальные произведения нашего земляка Станислава Монюшко, которые уже стали частью национальной музыкальной культуры. Конкурс, без сомнения, стал первой ступенью, на которую могут взойти и заявить о себе пока еще неизвестные молодые голоса. Многие из тех, кто сегодня по праву являются легендами академического вокального мира, были открыты именно во время вокальных конкурсов. Может быть, и эти молодые певцы станут звездами. Впереди Академия музыки, куда лауреаты нынешнего конкурса будут зачислены без экзаменов. А дальше, если повезет, стажерская группа Большого театра и новые, более значительные конкурсные победы.
Это еще должна быть удача. Должны быть рядом люди, которые вовремя могут поддержать. Молодые певцы еще должны проявить себя как артисты. Голос дает Бог, но все зависит от человека, который занимается этой профессией. Всем конкурсантам, не только победителям, хочется пожелать творческого вдохновения, трудолюбия. Любить музыку, быть преданными своему выбору – своей профессии, радовать публику своими голосами и своим исполнительским мастерством, не останавливаясь идти к дальнейшим творческим победам и помнить, что в нашей профессии для совершенства нет предела.
Фото Гомельского государственного колледжа искусств имени Н. Ф. Соколовского
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Объявлены победители ІІ Республиканского открытого конкурса вокалистов им. С. Монюшко
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