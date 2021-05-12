Лауреатом престижной премии из Беларуси стал авторский коллектив ученых-физиков.
Совет по присуждению Межгосударственной премии «Звезды Содружества» объявил лауреатов главной гуманитарной премии СНГ за 2020 год. Премия ежегодно присуждается представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран – участниц СНГ, так и Содружества в целом. Размер премии – 2 млн российских рублей.
На соискание высокой награды в этом году претендовали 13 номинантов из 9 стран. Самый большой список номинантов – два авторских коллектива и один персональный претендент – представила Беларусь. Решением жюри премии присуждены девяти соискателям. Лауреатами премии «Звезды Содружества» за 2020 год стали: оперный певец Эльчин Азизов (Азербайджан), ректор Российско-Армянского университета Армен Дарбинян (Армения), поэт Олжас Сулейменов (Казахстан), президент Национальной академии наук Мурат Джуматаев (Кыргызстан), ректор МГИМО академик Анатолий Торкунов (Россия), директор института астрофизики Гулчехра Кохирова (Таджикистан), художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Мансур Ташматов (Узбекистан).
Победители из Беларуси – авторский коллектив ученых-физиков Александр Тузиков, Сергей Золотой и Сергей Кореняко.
По традиции торжественную церемонию награждения лауреатов планируется провести в рамках Форума творческой и научной интеллигенции, который в этом году должен состояться осенью в Узбекистане.
Фото: Wikipedia
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Объявлены лауреаты Межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества»
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