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Объявлен лонг-лист Букеровской премии

Организаторы Букеровской премии огласили лонг-лист претендентов на приз, в который вошли 13 писателей. Тринадцать произведений отобрали из 162 романов, которые опубликованы или готовятся к выходу с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.

Фото: thebookerprizes.com

В так называемую «Букерскую дюжину» вошли сразу девять представителей США, правда, трое из них имеют двойное гражданство. Это Дайан Кук, Эвнил Доши, Кайли Рид, Брэндон Тейлор, Энн Тайлер, Си Пэм Чжан, Колум Маккэнн (Ирландия и США), Мааза Менгисте (Эфиопия и США), Дуглас Стюарт (Шотландия и США). Еще три автора представляют Великобританию — Хилари Мэнтел, Гэбриел Краузе и Софи Уорд. Кроме того, в список попал писательница из Зимбабве Цици Дангарембга.

Литературный директор Фонда премии Букера Габи Вуд отметила, что больше половины номинантов являются авторами-дебютантами. «Это необычайно высокая доля, и особенно удивляет самих судей, которые восхищались многими книгами более авторитетных авторов», — подчеркнула она.

Есть среди претендентов и признанные мастера. Например, Хилари Мэнтел является одной из двух писательниц, которая дважды удостаивалась Букеровской премии за романы о главном идеологе английской Реформации Томасе Кромвеле «Волчий зал» (2009) и «Внесите тела» (2012). В этом году она поборется за награду с произведение «Зеркало и свет», завершающем трилогию про Кромвеля.

Добавим, что в 2019-м свою вторую Букеровскую премию получила канадка Маргарет Этвуд, которая разделила награду с британкой Бернардин Эваристо. Первую премию она получила в 2000 году за «Рассказ служанки», а в минувшем году канадка была удостоена награды за продолжение популярной антиутопии под названием «Заветы».

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