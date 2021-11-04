Объявлен лауреат Букеровской премии – 2021

Жюри Букеровской премии – 2021 вручило награду южноафриканскому писателю Дэймону Галгуту за роман «Обещание». Об этом информирует РИА Новости.
Роман «Обещание» рассказывает о белой семье, живущей в Южной Африке. Критики отметили стиль, в котором написана книга. Кроме того, жюри высоко оценило хорошо рассказанную историю и юмор Галгута.
Церемония награждения прошла в Лондоне. За свою победу писатель получит 50 тысяч фунтов стерлингов.
Отмечается, что Галгута номинировали на премию уже третий раз: его произведение «Хороший доктор» включили в шорт-лист в 2003 году, а «В странной комнате» – в 2010-м.
В шорт-лист претендентов на премию были включены еще пять авторов: Анук Арудпрагасам («Проход на север»), Патриция Локвуд («Никто не говорит об этом»), Надифа Мохамед («Удачливые люди»), Ричард Пауэрс («Недоумение») и Мэгги Шипстед («Большой круг»).
Эти произведения выбрали из 158 книг, опубликованных в Великобритании и Ирландии в период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.
В прошлый раз лауреатом Букеровской премии стал французский писатель Давид Диоп. Его наградили за роман «Родственная душа».
Букеровская премия является одной из наиболее престижных наград в мире английской литературы.