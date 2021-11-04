Объявлен лауреат Букеровской премии – 2021

Роман «Обещание» рассказывает о белой семье, живущей в Южной Африке. Критики отметили стиль, в котором написана книга. Кроме того, жюри высоко оценило хорошо рассказанную историю и юмор Галгута.Церемония награждения прошла в Лондоне. За свою победу писатель получит 50 тысяч фунтов стерлингов.Отмечается, что Галгута номинировали на премию уже третий раз: его произведение «Хороший доктор» включили в шорт-лист в 2003 году, а «В странной комнате» – в 2010-м.В шорт-лист претендентов на премию были включены еще пять авторов: Анук Арудпрагасам («Проход на север»), Патриция Локвуд («Никто не говорит об этом»), Надифа Мохамед («Удачливые люди»), Ричард Пауэрс («Недоумение») и Мэгги Шипстед («Большой круг»).Эти произведения выбрали из 158 книг, опубликованных в Великобритании и Ирландии в период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.В прошлый раз лауреатом Букеровской премии стал французский писатель Давид Диоп. Его наградили за роман «Родственная душа».Букеровская премия является одной из наиболее престижных наград в мире английской литературы.