Министерство культуры совместно с Национальной киностудией "Беларусьфильм" и Белорусским союзом кинематографистов проводят конкурсный отбор синопсисов (сценарных заявок) фильмов "Моя Беларусь".
Фото: pixabay.com
Конкурс проводится с целью поиска оригинальных концепций для создания литературных сценариев и дальнейшего производства фильмов по следующим номинациям: "Полнометражный фильм в игровой форме, отражающий события межвоенного периода и историческое значение воссоединения Западной Беларуси и БССР"; "Полнометражный фильм в игровой форме, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков"; "Полнометражный фильм в анимационной форме, посвященный жизни Всеслава Чародея".
– Конкурс такого рода организован впервые. Ранее проводился отбор сценариев «Моя Беларусь», в котором были определены историческая и современная темы, а в этом году будут соревноваться именно сценарные концепции. Победители получат денежную премию, а также право реализовать поданную заявку в полноценный литературный сценарий по которому «Беларусьфильм» снимет кинокартину, – сообщила sb.by заместитель начальника отдела по кинематографии Министерства культуры Екатерина Пономарева.
Принять участие могут граждане Беларуси, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в республике. Возраст участников не ограничен, отметила Екатерина Пономарева.
Всем желающим необходимо до 30 мая представить заявку и материалы на электронный адрес Министерства культуры (ministerstvo@kultura.by, 14-04@kultura.by).
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Объявлен конкурсный отбор сценарных заявок к фильмам "Моя Беларусь"
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