Объявившему голодовку в тюрьме Саакашвили трудно передвигаться. Об этом заявил его врач

Михаил Саакашвили. Архивное фото

Врач Николоз Кипшидзе сказал, что у бывшего главы грузинского государства «отмечается слабость, бледность лица, ему трудно передвигаться». Медик заверил, что пока что необходимости в госпитализации политика нет, но «посмотрим, как будет дальше». По словам врача, прекращать голодовку Саакашвили не собирается.Напомним, что политика задержали в Грузии 1 октября. На родине он проходит по нескольким уголовным делам.