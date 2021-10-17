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  2. Объявившему голодовку в тюрьме Саакашвили трудно передвигаться. Об этом заявил его врач

Объявившему голодовку в тюрьме Саакашвили трудно передвигаться. Об этом заявил его врач

Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает в тюрьме 17-й день, рассказал о состоянии политика, пишет РИА Новости.

Михаил Саакашвили. Архивное фото

Врач Николоз Кипшидзе сказал, что у бывшего главы грузинского государства «отмечается слабость, бледность лица, ему трудно передвигаться». Медик заверил, что пока что необходимости в госпитализации политика нет, но «посмотрим, как будет дальше». По словам врача, прекращать голодовку Саакашвили не собирается.

Напомним, что политика задержали в Грузии 1 октября. На родине он проходит по нескольким уголовным делам. 
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Фото: РЕЙТЕР
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