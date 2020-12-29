Житель Могилева избил незнакомца в ресторане. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома.
В один из вечером в местном ресторане 34-летний могилевчанин отдыхал со своим приятелем. Во время беседы к ним подошел незнакомец и начал обвинять мужчину в непристойных взглядах в сторону его знакомой. Одними обвинениями дело не закончилось – мужчина начал вести себя агрессивно и угрожать. После этого он схватил со стола стеклянный графин и ударил им по голове 34-летнего горожанина. Пострадавший с побоями обратился в милицию.
Личность подозреваемого установлена. Им оказался 43-летний житель Могилева. На момент инцидента в ресторане он находился в состоянии алкогольного опьянения. Оперативники выяснили, что мужчина уже имеет несколько судимостей.
– В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка, – рассказал начальник отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева майора милиции Игорь Кирилович.
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"Обвинял в непристойных взглядах": Могилевчанин ударил незнакомца графином
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович