"Обвинял в непристойных взглядах": Могилевчанин ударил незнакомца графином

В один из вечером в местном ресторане 34-летний могилевчанин отдыхал со своим приятелем. Во время беседы к ним подошел незнакомец и начал обвинять мужчину в непристойных взглядах в сторону его знакомой. Одними обвинениями дело не закончилось – мужчина начал вести себя агрессивно и угрожать. После этого он схватил со стола стеклянный графин и ударил им по голове 34-летнего горожанина. Пострадавший с побоями обратился в милицию.Личность подозреваемого установлена. Им оказался 43-летний житель Могилева. На момент инцидента в ресторане он находился в состоянии алкогольного опьянения. Оперативники выяснили, что мужчина уже имеет несколько судимостей., – рассказал