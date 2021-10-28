«Обувал» доверчивых: молодой могилевчанин зарабатывал на продаже несуществующих кроссовок

В общей сложности от продажи спортивных товаров через интернет мошенник заработал более тысячи рублей.

Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова уточняет:

- В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлениями обратилось сразу несколько человек, каждый из которых стал жертвой обмана. Потерпевшие были из разных регионов Беларуси. К примеру, 46-летняя жительница Молодечно рассказала, что, решив приобрести через интернет кроссовки, перевела на счет продавца 340 рублей. Их она не дождалась, а продавец просто перестал отвечать на ее сообщения.

Заплатив за приглянувшиеся кроссовки 310 рублей, «потерял» продавца и 17-летний житель Гродно.

20-летний могилевчанин – рабочий одной из организаций – тоже мечтал об «удобной и практичной спортивной обуви для бега». Отдал за нее 100 рублей. И – побежал. Правда, не на стадион, а в ближайшее отделение милиции. Помощь правоохранителей понадобилась и 23-летнему брестчанину, заплатившему за «кроссы» более 300 рублей.

Личность ушлого торговца, продававшего несуществующую обувь, установили сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева. Оказалось, ему всего 20 лет, он нигде не работает. Зато ранее уже неоднократно судим, в том числе за хулиганство. В соцсетях молодой человек разместил рекламу, предлагая всем желающим приобрести качественную спортивную обувь по скромным ценам. Публиковал фотографии кроссовок различных моделей, снабжал их характеристиками и комментариями, переписывался с потенциальными клиентами. Все выглядело прилично и достоверно, потому клиенты ему верили, пересылали деньги, после чего торговец обрывал все контакты. Суммы, добытые от нечестных сделок, он тратил на личные нужды.

Как уточнили в РОВД, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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