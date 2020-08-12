Обучающий лагерь для социально уязвимых семей организуют под Минском

Для ребят подготовили игры, индивидуальные и групповые занятия с психологом для родителей, а также развлекательные мероприятия, рассказали в Белорусском Красном Кресте.

Обучающий лагерь для социально уязвимых семей, в том числе воспитывающих детей с инвалидностью в возрасте от 8 до 14 лет, пройдет в загородном клубе «Фестивальный» с 13 по 16 августа.

Для ребят приготовили игры, индивидуальные и групповые занятия с психологом для родителей, а также развлекательные мероприятия.

– Подобный лагерь мы проводим уже второй год подряд. Участников мы отбираем из целевых регионов проекта (Борисовский, Мядельский, Смолевичский, Молодечненский, Копыльский, Пуховичский, Солигорский и Минский) в сотрудничестве с территориальными центрами социального обслуживания населения, – отметила региональный координатор проекта в Минской области Ирина Шахнович.

Проект "Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси" реализуется Белорусским Красным Крестом, финансируется Европейским союзом при технической поддержке Датского Красного Креста и в сотрудничестве с местными органами власти.