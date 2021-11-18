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  2. Обсуждено взаимодействие Беларуси с представительствами УВКБ ООН и МОМ в целях разрешения ситуации на границе

Обсуждено взаимодействие Беларуси с представительствами УВКБ ООН и МОМ в целях разрешения ситуации на границе

Сегодня прошла очередная встреча начальника главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Республики Беларусь Ирины Величко с Представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси (УВКБ ООН) Мулусеу Мамо и Представителем Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси Махым Оразмухаммедовой. Об этом информирует пресс-служба МИД Беларуси.


Белорусский дипломат выразила благодарность УВКБ ООН и МОМ за их активное взаимодействие с государством по оказанию гуманитарной помощи беженцам и мигрантам, находящимся на границе Беларуси с Польшей.

В ходе встречи обсуждено дальнейшее взаимодействие с представительствами УВКБ ООН и МОМ в целях скорейшего разрешения ситуации на границе с учетом соблюдения наилучших интересов искателей убежища.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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