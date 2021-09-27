Обстановка на государственной границе стала темой доклада Президенту

В мероприятии приняли участие председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель и министр внутренних дел Иван Кубраков. В начале разговора Александр Лукашенко обратился к приглашенным:



– Я просил бы вас не ориентироваться только на то, что происходит с мигрантами. У нас очень серьезные другие, более важные проблемы, связанные с обороной.



Глава государства обратил внимание на усиление военного присутствия у западных границ. Александр Лукашенко также указал на некрасивое поведение отдельных стран:



– Мы видим, как лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и Соединенным Штатам. Но самое печальное – это Украина. У нас открывается новый, так сказать, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно, и не только беглых, работе по Беларуси.



Будет дополнено.