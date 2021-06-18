Общую численность иностранных делегаций на Олимпиаде в Токио могут сократить до 41 тысячи человек

До того как Олимпийские игры были сдвинуты с 2020-го на 2021 год, планировалось, что в общей сложности в составе зарубежных делегаций в японскую столицу приедут около 141 тысячи человек. В прошлом месяце шла речь и приезде 59 тысяч членов иностранных делегаций. Но и это число, по информации Kyodo, может быть серьезно скорректировано.