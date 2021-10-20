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  2. Общие рынки нефти и газа ЕАЭС заработают с 1 января 2025 года

Общие рынки нефти и газа ЕАЭС заработают с 1 января 2025 года

Об этом заявила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина во время онлайн-брифинга.


– На сегодняшний день утверждены концепции и программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, и в настоящее время реализуются мероприятия по их выполнению.

Она напомнила, что 14 октября на заседании Высшего Совета главы государств приняли решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов.

– Он предполагает подготовку до 2023 года проектов правил торговли и правил биржевых торгов этими продуктами. К 2024 году планируется разработать международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов.

Ия Малкина подчеркнула, что международный договор о формировании общего рынка газа будет подготовлен в 2022 году. Особое внимание в нем будет уделено ценообразованию, развитию биржевой торговли и обеспечению равного доступа к газотранспортным системам.

sichevich@sb.by

Фото: facebook-аккаунт

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