Общество дружбы "Германия – Беларусь" заявило о трудностях в реализации инициатив между двумя странами

Общество дружбы "Германия – Беларусь" опубликовало заявление о текущей ситуации в белорусско-европейских отношениях, сообщает БЕЛТА.
Эта организация гражданского общества объединяет граждан ФРГ и Беларуси. В заявлении сказано, что организация очень обеспокоена текущим кризисом между ЕС и Республикой Беларусь, "особенно в связи с существующими трудностями, а точнее, невозможностью осуществления своих задач по взаимодействию с народом Республики Беларусь, достижения намеченных целей в области культуры, спорта и науки, как и множества других дружеских инициатив, которые в настоящее время реализуются между Германией и Беларусью".
Например, на днях два представителя правления общества Эдгар Вейлер и Франц Блюм отметили, что визиты в Беларусь или проведение конференций в стране в настоящее время практически невозможны или возможны лишь в условиях существенных трудностей. Свое влияние оказывает и напряженная ситуация, которая сложилась на восточных границах ЕС (или западных границах Республики Беларусь).
По мнению представителей общества дружбы "Германия – Беларусь", эту крайне опасную ситуацию можно разрешить, инициировав и продолжив обширные дипломатические переговоры на всех уровнях. Обнадеживающим шагом в этой связи выглядят переговоры с Беларусью, инициированные и. о. федерального канцлера ФРГ, а также представителем ЕС по иностранным делам. Такие меры необходимо продолжать, углублять и дополнять.
"Только путем диалога, а не при помощи ограничительных мер можно найти выход из всех кризисов и достичь устойчивых результатов. Как правило, санкции влияют только на экономическую составляющую относительного благосостояния значительной части населения, в основном более бедной части населения", – отмечено в заявлении.
Так, действующие ограничения на поездки затруднили сотрудничество более 100 организаций городов-побратимов Германии и Беларуси, инициатив по оказанию помощи детям в пострадавших от чернобыльской катастрофы регионах и множества других гуманитарных проектов в рамках двустороннего взаимодействия.
Фото: БЕЛТА