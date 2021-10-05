Общественный транспорт Минска за 8 месяцев перевез 405 миллионов пассажиров

Услугами пассажирского транспорта в январе–августе текущего года воспользовались 405 млн человек, что составляет 97,1% к числу пассажиров за такой же период прошлого года. Это следует из информации, которая опубликована на сайте Главного статистического управления по Минску.
Уточняется, что пассажирооборот за восемь месяцев составил 6,026 млрд пассажиро-километров, или 121,9% к аналогичному промежутку 2020-го.
Что касается грузооборота в январе–августе 2021 года, то здесь также наблюдается положительная тенденция: 20,3 млрд тонно-километров – это 111% к аналогичному периоду 2020-го. Организации и индивидуальные предприниматели перевезли 46 млн т грузов, или 105,1% к такому же периоду прошлого года.
Фото из архива БЕЛТА