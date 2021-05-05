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Общественный транспорт Минска на Радуницу будет работать в усиленном режиме все четыре выходных дня

На Радуницу общественный транспорт столицы будет работать в усиленном режиме все четыре выходных дня. Об этом сообщил сегодня начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП "Столичный транспорт и связь" Александр Каптюх, сообщает БЕЛТА. 


– Городской пассажирский транспорт готов к массовым перевозкам. Мы рекомендуем гражданам не стремиться посетить кладбища именно 11-го числа. Общественный транспорт будет работать в усиленном режиме все четыре дня. На все городские кладбища организованы дополнительные маршруты. Конечно, 11 мая  – это последний день четырехдневных выходных. Люди будут возвращаться в Минск, и традиционно в этот день значительно увеличивается пассажиропоток. Поэтому мы подготовили 232 дополнительные единицы подвижного состава для обслуживания всех кладбищ. Для сравнения: это чуть больше половины выпуска среднего автобусного парка, – пояснил Александр Каптюх.

Он также добавил, что неизменными останутся сложившиеся схемы подъезда общественного транспорта к кладбищам, организация мест посадки и высадки пассажиров. 

– Режим работы продлен, в частности 11 мая  – вплоть до 20:00, в другие дни – до 18.00. Но уверяем, что ни одного пассажира на кладбище мы не оставляли, всех увозили. Режим работы и расписание размещены на нашем официальном сайте, – отметил начальник отдела.

Кроме того, 11 мая въезд на территорию кладбищ будет бесплатный. Движение будут регулировать сотрудники ГАИ. 

Фото: архив БЕЛТА
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