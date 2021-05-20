В январе – апреле этого года столичный общественный транспорт перевез 208 млн человек. Это 87,6 % к аналогичному периоду 2020-го. Такая информация опубликована на сайте Главного статистического комитета г. Минска.
За четыре месяца 2021-го пассажирооборот составил 2 417,1 млн пассажиро-километров, или 82,2% к уровню января – апреля минувшего года.
Что касается перевозок организациями и ИП различных грузов, то цифра составила 23,4 млн т (109,4 % к январю – апрелю 2020 г.). Грузооборот – 10,7 млрд тонно-километров (117% к такому же периоду 2020 г.).
Фото: архив БЕЛТА
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Общественным транспортом за 4 месяца воспользовались 208 млн человек
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