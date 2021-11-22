Кочанова: общение с людьми лежит во главе всего

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова обсудила сегодня роль идеологической работы с активом Новополоцка на заседании горисполкома.

По ее словам, этот вопрос никогда не терял своей актуальности, потому что работа с населением – одно из главных направлений в деятельности любого государственного органа, предприятия и организации:

– Где она налажена хорошо, у людей вопросов меньше. В Новополоцке эта работа выстроена достаточно эффективно, но в ней нельзя допускать формализма. Все должны работать воедино. Оценка выставляется по результату. Где есть достойная зарплата, условия труда, коллектив удовлетворен общим итогом работы на своем производстве.

Наталья Кочанова обратила внимание участников заседания на международную ситуацию, выстраиваемую в отношении Беларуси неконструктивную политику отдельных стран. Чтобы выстоять в этой ситуации, важна роль средств массовой информации, актива общественных организаций и объединений, убеждена она:

– Люди с активной гражданской позицией, ответственные по отношению к своей стране, городу, должны делать всё, чтобы их ряды пополнялись. Ведь будущее нашего народа зависит сегодня только от нас. Политика нашей страны направлена только на созидание. Это нужно понимать и ценить, чтобы наши дети, будущие поколения тоже жили в мирной стране.

Председатель Совета Республики убеждена, что примером в такой работе, городом-патриотом должен стать Новополоцк. «Когда начиналось строительство нефтеперерабатывающего завода и города в целом, сюда приехали неравнодушные люди. Они сделали всё, чтобы в кратчайшие сроки построить крупнейшее производство и возвести город. Это яркий пример любви к своему городу, стране, гордости за свой созидательный труд», – подчеркнула Наталья Кочанова. По ее мнению, сейчас важно возродить традиции такого отношения. Это должно быть в основе воспитания юных новополочан, чтобы они тоже жили идеей процветания своего города и делали все возможное для его укрепления.

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