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Общенациональный локдаун введен в Королевстве Тонга после выявления первого пациента с COVID-19

Королевство Тонга ввело общенациональный локдаун после выявления первого пациента с коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.


Согласно информации местного новостного портала Matangi Tonga Online со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Похивы Туионетоа, общенациональный локдаун начнется во вторник, 2 ноября, и продлится до конца воскресенья, 7 ноября. Все внутренние авиарейсы отменены, границы регионов страны закрыты, не будут проводиться общественные мероприятия. Предприятия, учреждения и ведомства будут закрыты. Исключения предусмотрены для ряда необходимых для жизнеобеспечения граждан учреждений.

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Королевстве Тонга 29 октября. Диагноз COVID-19 подтвердили у одного из 215 пассажиров самолета, прибывшего из города Крайстчерч. Согласно данным местного минздрава, по меньшей мере 300 человек оказались в группе риска после контакта с инфицированным, однако к данному моменту врачи не выявили новых случаев заражения.

По данным ВОЗ, до 29 октября в Королевстве Тонга не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.

Фото: pixabay.com
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