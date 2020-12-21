Общегосударственная автоматизированная информационная система пополнилась новыми услугами из Реестра адресов

Среди ставших доступными услуг – перечень актуальных адресов земельных участков, перечень актуальных адресов капитальных строений и незавершенных законсервированных капитальных строений, перечень актуальных адресов изолированных помещений, перечень адресов земельных участков, перечень адресов капитальных строений и незавершенных законсервированных капитальных строений с расширенным составом информации, перечень адресов изолированных помещений (в том числе машино-мест). Вышеперечисленная информация предоставляется по одному району (г. Минску, городу областного подчинения)., – отметили в НЦЭУ.Услуги оказываются в автоматическом режиме по технологии «система – система» со строгой аутентификацией (с использованием действующего личного ключа электронной цифровой подписи) государственным органам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по согласованию с РУП «Национальное кадастровое агентство»., – подчеркнули в НЦЭУ.Общегосударственная автоматизированная информационная система предназначена для обеспечения эффективного электронного информационного взаимодействия в автоматическом и (или) автоматизированном режимах госорганов и госорганизаций между собой, а также с иными организациями, нотариусами и гражданами. В структуре ОАИС функционирует единый портал электронных услуг. Это единая точка доступа для получения большинства электронных услуг и административных процедур, осуществляемых в Беларуси в отношении физических и юридических лиц.