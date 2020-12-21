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Общегосударственная автоматизированная информационная система пополнилась новыми услугами из Реестра адресов

Шесть новых электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) доступны пользователям с середины декабря на основании сведений из информационного ресурса «Реестр адресов Республики Беларусь» Государственного комитета по имуществу, сообщили в Национальном центре электронных услуг (НЦЭУ).


Среди ставших доступными услуг – перечень актуальных адресов земельных участков, перечень актуальных адресов капитальных строений и незавершенных законсервированных капитальных строений, перечень актуальных адресов изолированных помещений, перечень адресов земельных участков, перечень адресов капитальных строений и незавершенных законсервированных капитальных строений с расширенным составом информации, перечень адресов изолированных помещений (в том числе машино-мест). Вышеперечисленная информация предоставляется по одному району (г. Минску, городу областного подчинения).

– Услуги реализованы для целей использования адресной информации другими информационными ресурсами и системами, в функционировании которых основой выступает адрес, – отметили в НЦЭУ. – Поиск сведений осуществляется по одному району (г. Минску, городу областного подчинения). В результате потребитель получает массив объектов в формате json или zip-архив, включающий файл формата json, содержащий записи по каждому адресу в соответствии с районом запроса.

Услуги оказываются в автоматическом режиме по технологии «система – система» со строгой аутентификацией (с использованием действующего личного ключа электронной цифровой подписи) государственным органам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по согласованию с РУП «Национальное кадастровое агентство».

– Получение услуг по технологии «система – система» подразумевает получение электронных услуг ОАИС в автоматическом режиме и удобен для организаций, на чьей стороне находятся собственные информационные системы, позволяющие принимать и обрабатывать данные из государственных информационных ресурсов, интегрированных с ОАИС, – подчеркнули в НЦЭУ.

Общегосударственная автоматизированная информационная система предназначена для обеспечения эффективного электронного информационного взаимодействия в автоматическом и (или) автоматизированном режимах госорганов и госорганизаций между собой, а также с иными организациями, нотариусами и гражданами. В структуре ОАИС функционирует единый портал электронных услуг. Это единая точка доступа для получения большинства электронных услуг и административных процедур, осуществляемых в Беларуси в отношении физических и юридических лиц.
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