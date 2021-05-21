Общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 26 млн

Суточный показатель смертности в Индии по-прежнему высокий, в мае он уже в 10-й раз превысил 4 тысячи человек. Антирекорд по суточному росту выявленных смертельных случаев был зафиксирован 19 мая и составил 4529.В мае число инфицированных в Индии становится больше на один миллион каждые три-четыре дня: о том, что этот показатель превысил 25 млн, стало известно 18 мая, о более 24 млн – 14 мая, о 23 млн минздрав страны сообщил 12 мая, о более 22 млн – 9 мая, а о более 21 млн инфицированных – 6 мая.Но то же время в стране наблюдается некоторое снижение суточного прироста количества инфицированных. С 17 мая минздрав регистрирует менее 300 тыс. заразившихся за 24 часа. С 21 апреля этот показатель устойчиво составлял более 300 тыс. Кроме того, в мае этот показатель пять раз превышал 400 тыс., антирекорд был зафиксирован 7 мая и составил 414 188.При этом количество выздоровевших пациентов в Индии увеличилось за сутки на 357 295 и достигло 22 712 735. На лечении находятся 3 027 925 пациентов с коронавирусом, что на 101 953 меньше, чем днем ранее.По данным Минздрава, прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 1 481 754 человека, общее число сделанных в Индии прививок достигло 191 879 503.