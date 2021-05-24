За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 222 315 новых случаев COVID-19, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 26 752 447. Как сообщило сегодня министерство здравоохранения и благосостояния семьи на официальном сайте, число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за сутки на 4454 и достигло 303 720, сообщает ТАСС.
Индия стала третьей страной мира, в которой число смертей от COVID-19 превысило 300 тысяч. Она занимает третье место по этому показателю, уступая только США и Бразилии.
К тому же страна занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом.
В этом месяце Индия зарегистрировала более 90 тыс. летальных случаев и более 7,5 млн заразившихся коронавирусом. Суточный показатель смертности из-за инфекции в Индии по-прежнему высокий, в мае он уже в 11-й раз превысил четыре тысячи человек. Антирекорд по суточному приросту выявленных смертельных случаев был зафиксирован 19 мая и составил 4529.
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Общее число умерших из-за коронавируса в Индии превысило 300 тысяч
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