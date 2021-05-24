Общее число умерших из-за коронавируса в Индии превысило 300 тысяч

Индия стала третьей страной мира, в которой число смертей от COVID-19 превысило 300 тысяч. Она занимает третье место по этому показателю, уступая только США и Бразилии.К тому же страна занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом.В этом месяце Индия зарегистрировала более 90 тыс. летальных случаев и более 7,5 млн заразившихся коронавирусом. Суточный показатель смертности из-за инфекции в Индии по-прежнему высокий, в мае он уже в 11-й раз превысил четыре тысячи человек. Антирекорд по суточному приросту выявленных смертельных случаев был зафиксирован 19 мая и составил 4529.