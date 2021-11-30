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  2. Общее число пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло почти до 150 человек

Общее число пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло почти до 150 человек

В результате ЧП погиб 51 человек, передает ТАСС.


В МЧС РФ заявили, что в результате аварии общее число пострадавших выросло до 147 (51 человек из них погиб). В ведомстве добавили, что «на госпитализации находится 41 человек, из них 22 спасателя, принимавших участие в поисково-спасательной операции, 55 человек находятся на амбулаторном лечении».

Уточняется, что количество пострадавших еще может вырасти. Причина – отложенный эффект отравления организма окисью углерода.

Позже появилась информация о том, что в шахте были обнаружены тела 18 горняков.

Фото: ТАСС
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