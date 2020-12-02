Общее биржевое пространство в ЕАЭС заработает к 2030 году. Об этом, отвечая на вопрос sb.by во время брифинга, сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.
Фото: БЕЛТА
– Мероприятия дорожной карты разделены на 7 этапов и будут реализовываться в течение 10 лет, до 2030 года. Дорожная карта предусматривает разработку нескольких международных договоров, которые перечислены в комментариях к трансляции.
По ее словам, общее биржевое пространство позволит сформировать фундамент для свободного передвижения капитала, повысить качество фондирования, расширить инвестиционные и сберегательные возможности для населения и создать механизмы для проведения трансграничных операций.
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Общее биржевое пространство в ЕАЭС заработает к 2030 году
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