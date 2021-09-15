Общая площадь покрытых лесом земель в Беларуси составляет 8,334 млн гектара

За последние 5 лет за счет передачи в состав лесного фонда земель иных категорий, на которых возможно ведение лесного хозяйства, общая площадь земель лесного фонда увеличилась на 140 тысяч гектаров. Сейчас она составляет 9,69 млн гектаров. Общая площадь покрытых лесом земель с 2016 года увеличилась на 95 тысяч гектаров и составляет сегодня 8,334 млн гектара. Такие данные озвучил сегодня во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.





Средняя лесистость республики близка к оптимальной и составляет 40,1 процента от покрытых лесом земель. За последние 60 лет лесистость республики увеличилась почти вдвое и достигла максимального значения за более чем столетний период и продолжает расти.

Общий запас древесины на корню вырос на 118 млн кубометров и составил 1,858 млрд кубометров. Запас спелых и перестойных насаждений увеличился на 123 млн кубометров. Сегодня этот показатель составляет 402 млн кубометров. Улучшились основные количественные и качественные показатели лесов. Например, запас на 1 гектаре покрытых лесом земель возрос на 12 кубометров и составил 223 кубометра. Запас спелых насаждений возрос на 4 кубометра и достиг 274 кубометров на гектар.

– В лесах страны последовательно увеличивается интенсивность лесопользования, которое в том числе связано с ростом объемов спелых лесов. Но в то же самое время лесное хозяйство ведется с соблюдением всех природоохранных регламентов. Как подтверждение этого – практически все наши лесхозы имеют сертификаты FSC и PEFC. Организации, которые проводят аккредитацию, много внимания уделяют соблюдению природоохранных, экологических, социальных функций. Повышение эффективности лесопользования достигается без каких-либо отрицательных последствий для окружающей среды и состояния биоразнообразия лесов, – обратил внимание Валентин Шатравко. – Кроме того, объемы создания новых лесов взаимоувязаны с вырубкой: в течение 3 лет все площади, которые были под лесами, снова восстанавливаются молодыми культурами.

Более того, в последние годы в лесхозах ежегодно создается новых лесов больше, чем вырубается. Как доказательство – только за первое полугодие, по сути, были выполнены годовые планы по лесовосстановлению и лесоразведению. А именно – работы проведены на площади свыше 39 тысяч гектар. При этом особое внимание уделили участкам, пострадавшим в результате усыхания хвойных насаждений.

– Белорусская модель государственного управления лесами получает все более широкое признание на международном уровне. И для этого есть все основания. Усилиями наших лесоводов сформирована положительная динамика основных качественных показателей, характеризующих состояние лесного фонда страны, – подчеркнул Шатравко.

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