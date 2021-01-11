Причина – преимущество экс-премьера Садыра Жапарова в финансировании избирательной кампании. Об этом заявил специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Питер Юэль-Йенсен.
Он отметил, что фундаментальные свободы «были в целом соблюдены». Однако, по словам Юэль-Йенсена, «в самой кампании преобладал один кандидат», так как он «получил преимущество в виде несоразмерных финансовых средств и использования административного ресурса, что привело к неравным условиям борьбы». Речь об экс-премьере Садыре Жапарове, который по предварительным итогам досрочных президентских выборов набирает около 80% голосов и побеждает в первом туре. Как уточнил представитель ОБСЕ, на избирательную кампанию политика «пришлось 54% всех расходов и 99% всех оплаченных материалов в СМИ».
Напомним, что в преддверии выборов оппоненты политика не раз обвиняли его в злоупотреблении полномочиями, использовании административного ресурса, а также поднимали вопросы об источниках финансирования его избирательной кампании. В фонде Жапарова насчитывались сотни тысяч долларов – оппозиционные кандидаты настаивали, что такую сумму не под силу собрать человеку, которого только осенью освободили из-под стражи. До революции в первой декаде октября политик отбывал 11,5-летний срок за захват заложника.
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ОБСЕ: условия борьбы на президентских выборах в Кыргызстане были неравными
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Фото: РЕЙТЕР