Он отметил, что фундаментальные свободы «были в целом соблюдены». Однако, по словам Юэль-Йенсена,так как онРечь об экс-премьере Садыре Жапарове, который по предварительным итогам досрочных президентских выборов набирает около 80% голосов и побеждает в первом туре. Как уточнил представитель ОБСЕ, на избирательную кампанию политикаНапомним, что в преддверии выборов оппоненты политика не раз обвиняли его в злоупотреблении полномочиями, использовании административного ресурса, а также поднимали вопросы об источниках финансирования его избирательной кампании. В фонде Жапарова насчитывались сотни тысяч долларов – оппозиционные кандидаты настаивали, что такую сумму не под силу собрать человеку, которого только осенью освободили из-под стражи. До революции в первой декаде октября политик отбывал 11,5-летний срок за захват заложника.