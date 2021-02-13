В Национальном художественном музее проходит выставка одного из самых ярких и самобытных белорусских художников Михаила Филипповича, посвященная 125-летию мастера

Куратор выставки Ольга Архипова.
Он объездил с экспедициями всю Беларусь. Ловил исчезающий мир, последние отголоски уходящей эпохи и жадно писал все, что видел: деревенские хаты и дороги, обряды и гулянья, сцены из народной жизни и элементы костюмов разных регионов Беларуси. Большинство этих работ, в том числе широко известные «На Купалье» и «Сказочный сюжет», со временем вошли в сокровищницу белорусского искусства, рассказывает куратор выставки Ольга Архипова:
— Михаил Филиппович активно работал на протяжении почти четверти века, но наиболее ценными для национального искусства стали произведения, созданные в начале этого пути, — это картины «На Купалье», «Сказочный сюжет», «Хоровод», «Духов монастырь», «Старик-белорус с трубкой», «Битва на Немиге» и многие другие. Все они в достойной художественной форме воплотили различные грани жизни и истории страны, национального духа, не будучи при этом национально ограниченными.
Для художника, чей основной период творчества пришелся на 1920-е годы, его наследие сохранилось на редкость полно и разнопланово. Многие работы — это еще и документальные свидетельства многообразия белорусского народного искусства.Но откуда у коренного минчанина, жившего на два города — Минск и Москву, где он учился в Свободных художественных мастерских (позже ВХУТЕМАС) у Константина Коровина, такая любовь к деревне, своим корням, истокам и традициям? И откуда в этих картинах столько цвета, несвойственного традиционной палитре белорусской живописи? Интерес Филипповича к этнографии Ольга Архипова связывает в том числе с тогдашним политическим курсом, ориентированным на белорусизацию населения:
— Это был расцвет интереса к народной культуре и всему белорусскому. Кроме того, в начале 1920-х Филиппович работал заведующим художественным отделом в Белорусском государственном музее, который организовывал этнографические экспедиции. Вместе с другими сотрудниками он ездил по городам и весям, собирал информацию о народном творчестве, фольклоре. На выставке можно увидеть альбом с рисунками художника, целиком посвященный деревенским хатам, и в деталях рассмотреть, как они выглядели начиная с середины XIX века.
Одна из самых известных работ Михаила Филипповича «На Купалье», 1921–1922 гг.
К слову, десятки дошедших до наших дней работ — это все равно лишь малая часть созданного им.
Даже при том, что живопись Филипповича имеется в отечественных сокровищницах в изрядных количествах, многое считается утерянным.
Например, супрематические работы, с которыми он участвовал в первой советской выставке в Минске. Ольга Архипова продолжает:
— Известно, что к середине 1920-х он сделал уже более 400 рисунков и написал не менее 150 полотен. У нас на выставке представлены 30 произведений живописи и 80 графики, остальное — скульптуры и графические альбомы. Многое сохранилось благодаря тому, что часть своего наследства он лично передал в дар музею. Самая ранняя картина из хранящихся в фондах НХМ относится к 20-м годам прошлого века. Последняя, пейзаж с аистами, датирована 1945-м. Ее художник написал за два года до смерти.
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Этнографические работы художника по-прежнему представляют огромный интерес для исследователей славянской культуры.
— В 1920-х он был настоящей звездой белорусского искусства, подобных этнографических зарисовок в то время не делал никто. Это были яркие, оптимистичные, динамичные творения, которые по-своему декоративно, но очень точно передавали народный дух. А вот военные и послевоенные работы Филипповича уже другие. Спокойные, меланхоличные. Все внимание — на состояние, впечатление, настроение. Это, по сути, фронтовые зарисовки, которые он делал, выезжая на места сражений.
К слову, часть работ для выставки предоставил в числе прочих музей истории Великой Отечественной войны. Что интересно, в 1944—1945 годах живописец лично принимал участие в оформлении самой первой экспозиции музея.
КСТАТИ
На выставке также можно увидеть портреты самого Михаила Филипповича авторства известных художников Евгения Красовского и Михаила Станюты.
leonovich@sb.by