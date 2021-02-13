В Национальном художественном музее проходит выставка одного из самых ярких и самобытных белорусских художников Михаила Филипповича, посвященная 125-летию мастера

Куратор выставки Ольга Архипова.

Для художника, чей основной период творчества пришелся на 1920-е годы, его наследие сохранилось на редкость полно и разнопланово. Многие работы — это еще и документальные свидетельства многообразия белорусского народного искусства.

Одна из самых известных работ Михаила Филипповича «На Купалье», 1921–1922 гг.





Этнографические работы художника по-прежнему представляют огромный интерес для исследователей славянской культуры.



КСТАТИ

Он объездил с экспедициями всю Беларусь. Ловил исчезающий мир, последние отголоски уходящей эпохи и жадно писал все, что видел: деревенские хаты и дороги, обряды и гулянья, сцены из народной жизни и элементы костюмов разных регионов Беларуси. Большинство этих работ, в том числе широко известные «На Купалье» и «Сказочный сюжет», со временем вошли в сокровищницу белорусского искусства, рассказываетНо откуда у коренного минчанина, жившего на два города — Минск и Москву, где он учился в Свободных художественных мастерских (позже ВХУТЕМАС) у Константина Коровина, такая любовь к деревне, своим корням, истокам и традициям? И откуда в этих картинах столько цвета, несвойственного традиционной палитре белорусской живописи? Интерес Филипповича к этнографии Ольга Архипова связывает в том числе с тогдашним политическим курсом, ориентированным на белорусизацию населения:К слову, десятки дошедших до наших дней работ — это все равно лишь малая часть созданного им.Даже при том, что живопись Филипповича имеется в отечественных сокровищницах в изрядных количествах, многое считается утерянным.Например, супрематические работы, с которыми он участвовал в первой советской выставке в Минске. Ольга Архипова продолжает:Работы мастера военного и послевоенного периодов ценятся искусствоведами не меньше, чем его этнографические зарисовки. Тема Великой Отечественной войны, участником которой он был, стала для Филипповича глубоко личной. Куратор выставки Ольга Архипова рассказывает:К слову, часть работ для выставки предоставил в числе прочих музей истории Великой Отечественной войны. Что интересно, в 1944—1945 годах живописец лично принимал участие в оформлении самой первой экспозиции музея.На выставке также можно увидеть портреты самого Михаила Филипповича авторства известных художников Евгения Красовского и Михаила Станюты.