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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

В Национальном художественном музее проходит выставка одного из самых ярких и самобытных белорусских художников Михаила Филипповича, посвященная 125-летию мастера

Обряды как с картинки

Таких деревенских хат и такого насыщенного цвета, как на полотнах Михаила Филипповича, вы точно не найдете ни у одного художника. Выдающийся мастер, автор сотен этнографических зарисовок, он писал эмоционально и размашисто, не сдерживая ни чувств, ни красок. Пик его творчества, которое он отшлифовал до совершенства, пришелся на ­1920-е — это был период активной белорусизации, интереса ко всему народному, национальному. Филиппович сразу же включился в краеведческое движение, ездил в этнографические экспедиции и привозил оттуда десятки картин и зарисовок — все то, что со временем пополнило фонды в том числе Национального художественного музея. К 125-летию самого яркого, самобытного, национального и чрезвычайно плодовитого (об этом чуть ниже) белорусского мастера в НХМ открылась выставка «Судьба художника». Помимо работ, здесь также можно увидеть единственную сохранившуюся фотографию Филипповича, найденную куратором выставки Ольгой Архиповой в московском архиве. 

Куратор выставки Ольга Архипова.

Он объездил с экспедициями всю Беларусь. Ловил исчезающий мир, последние отголоски уходящей эпохи и жадно писал все, что видел: деревенские хаты и дороги, обряды и гулянья, сцены из народной жизни и элементы костюмов разных регионов Беларуси. Большинство этих работ, в том числе широко известные «На Купалье» и «Сказочный сюжет», со временем вошли в сокровищницу белорусского искусства, рассказывает куратор выставки Ольга Архипова:

— Михаил Филиппович активно работал на протяжении почти четверти века, но наиболее ценными для национального искусства стали произведения, созданные в начале этого пути, — это картины «На Купалье», «Сказочный сюжет», «Хоровод», «Духов монастырь», «Старик-белорус с трубкой», «Битва на Немиге» и многие другие. Все они в достойной художественной форме воплотили различные грани жизни и истории страны, национального духа, не будучи при этом национально ограниченными.
Для художника, чей основной период творчества пришелся на 1920-е годы, его наследие сохранилось на редкость полно и разнопланово. Многие работы — это еще и документальные свидетельства многообразия белорусского народного искусства. 
Но откуда у коренного минчанина, жившего на два города — Минск и Москву, где он учился в Свободных художественных мастерских (позже ВХУТЕМАС) у Константина Коровина, такая любовь к деревне, своим корням, истокам и традициям? И откуда в этих картинах столько цвета, несвойственного традиционной палитре белорусской живописи? Интерес Филипповича к этнографии Ольга Архипова связывает в том числе с тогдашним политическим курсом, ориентированным на белорусизацию населения:

— Это был расцвет интереса к народной культуре и всему белорусскому. Кроме того, в начале 1920-х Филиппович работал заведующим художественным отделом в Белорусском государственном музее, который организовывал этнографические экспедиции. Вместе с другими сотрудниками он ездил по городам и весям, собирал информацию о народном творчестве, фольклоре. На выставке можно увидеть альбом с рисунками художника, целиком посвященный деревенским хатам, и в деталях рассмотреть, как они выглядели начиная с середины XIX века.

Одна из самых известных работ Михаила Филипповича «На Купалье», 1921–1922 гг.

К слову, десятки дошедших до наших дней работ — это все равно лишь малая часть созданного им. 

Даже при том, что живопись Филипповича имеется в отечественных сокровищницах в изрядных количествах, многое считается утерянным. 

Например, супрематические работы, с которыми он участвовал в первой советской выставке в Минске. Ольга Архипова продолжает:

— Известно, что к середине 1920-х он сделал уже более 400 рисунков и написал не менее 150 полотен. У нас на выставке представлены 30 произведений живописи и 80 графики, остальное — скульптуры и графические альбомы. Многое сохранилось благодаря тому, что часть своего наследства он лично передал в дар музею. Самая ранняя картина из хранящихся в фондах НХМ относится к 20-м годам прошлого века. Последняя, пейзаж с аистами, датирована 1945-м. Ее художник написал за два года до смерти. 
   Этнографические работы художника по-прежнему представляют огромный интерес для исследователей славянской культуры.
Работы мастера военного и послевоенного периодов ценятся искусствоведами не меньше, чем его этнографические зарисовки. Тема Великой Отечественной войны, участником которой он был, стала для Филипповича глубоко личной. Куратор выставки Ольга Архипова рассказывает:

— В 1920-х он был настоящей звездой белорусского искусства, подобных этнографических зарисовок в то время не делал никто. Это были яркие, оптимистичные, динамичные творения, которые по-своему декоративно, но очень точно передавали народный дух. А вот военные и послевоенные работы Филипповича уже другие. Спокойные, меланхоличные. Все внимание — на состояние, впечатление, настроение. Это, по сути, фронтовые зарисовки, которые он делал, выезжая на места сражений. 

К слову, часть работ для выставки предоставил в числе прочих музей истории Великой Отечественной войны. Что интересно, в 1944—1945 годах живописец лично принимал участие в оформлении самой первой экспозиции музея.

КСТАТИ

На выставке также можно увидеть портреты самого Михаила Филипповича авторства известных художников Евгения Красовского и Михаила Станюты. 

leonovich@sb.by 

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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