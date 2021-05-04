Театрализованный обряд «Волочебники» прошел в агрогородках Вензовец, Дворец и Гезгалы Дятловского района Гродненской области в рамках этнопроекта "Народнаму скарбу – век векаваць".
Творческие работники вместе с детскими самодеятельными коллективами поздравили местных жителей со светлым праздником Воскресения Христова, исполнили обрядовые песни. Фольклорное наследие белорусов было представлено в аутентичном звучании. Волочебников ждали в каждом доме, ведь своими песнями они желали хозяевам достатка и хорошего урожая, девушкам желали поскорее выйти замуж. После исполнения обрядовых песен хозяева по традиции угощали гостей крашеными яйцами, булками, конфетами.
Также в агрогородке Крутиловичи Дятловского района состоялся праздник «Пасху встречаем – весело играем!».
– Эти светлые дни принято встречать с торжеством и радостью, – подчеркивает Марина Лукиянец, заведующая отделом методической работы Дятловского районного центра культуры и народного творчества. – Мы каждый год стараемся проводить на Дятловщине традиционные пасхальные игры: «Раскрути яйцо», «Битки», «Катись, катись яйцо», «Веселый хоровод», «Солнышко красное». Важно беречь и поддерживать наши славные традиции. Участники творческого коллектива поздравляли односельчан со светлым праздником, желали им крепкого здоровья, благополучия. Наши обряды способствуют сохранению, развитию и популяризации белорусской национальной культуры.
Фото предоставлены Дятловским районным центром культуры и народного творчества
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Обряд «Волочебники» провели на Дятловщине
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