Обряд «Волочебники» провели на Дятловщине

Творческие работники вместе с детскими самодеятельными коллективами поздравили местных жителей со светлым праздником Воскресения Христова, исполнили обрядовые песни. Фольклорное наследие белорусов было представлено в аутентичном звучании. Волочебников ждали в каждом доме, ведь своими песнями они желали хозяевам достатка и хорошего урожая, девушкам желали поскорее выйти замуж. После исполнения обрядовых песен хозяева по традиции угощали гостей крашеными яйцами, булками, конфетами.Также в агрогородке Крутиловичи Дятловского района состоялся праздник «Пасху встречаем – весело играем!».– подчеркивает. –Фото предоставлены Дятловским районным центром культуры и народного творчества