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  2. Обрушившиеся на Теннесси бури оставили без электричества более 100 тысяч потребителей

Обрушившиеся на Теннесси бури оставили без электричества более 100 тысяч потребителей

Сильные бури обрушились в минувшее воскресенье на американский штат Теннесси. Они вызвали самое масштабное в истории компании нарушение энергоснабжения, сообщает пресс-служба энергетической компании Nashville Electric.


Порывы ветра достигали скорости 26,8—35,7 м/с, валили деревья и опоры линий электропередачи. В итоге было нарушено электроснабжение 130 тысяч из более 400 тысяч потребителей, сообщили энергетики. Они отметили, что на восстановление снабжения может уйти до двух недель, передает ТАСС.

Осложняет процесс восстановления и пандемия коронавируса, которая не позволяет выделить достаточное количество работников для ремонта поврежденных ЛЭП.

Фото: NESpower

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