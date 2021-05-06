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Образовательный центр безопасности МЧС открыли в Бресте

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор внутренней службы Вадим Синявский и председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко открыли сегодня в Бресте образовательный центр безопасности МЧС, так называемый ситуационный центр, где любой сможет ощутить себя в смоделированной чрезвычайной ситуации и попытаться найти выход. 

Болото, покрытое хрупким льдом озеро, гроза, пожар – это жизненные ситуации, в которых может оказаться любой из нас. Но далеко не каждый не растеряется, не всякий сможет быстро сориентироваться и правильно себя повести, чтобы избежать печальных последствий. Восемнадцать интерактивных площадок в центре выстроены с максимальной передачей реальной ситуации и размещены в отдельных помещениях. В помощь – современные информационные технологии дополненной и виртуальной реальности.

Открывая центр, начальник Брестского областного УМЧС Олег Лашко подчеркнул, что основной целью работы центра является обучение населения, в первую очередь детей, правильным действиям при возникновении различных чрезвычайных ситуаций:

– С помощью инновационных технологий и тренажеров-симуляторов посетители получают возможность отработать практические навыки спасения людей, пользования первичными средствами пожаротушения, вызова экстренных служб, эвакуации из задымленного помещения, оказания первой помощи  и т. д. Помимо того, в центре можно овладеть навыками безопасного поведения в ситуациях, которые происходят дома, на улице, в транспорте, на дороге, в лесу. 

Создание образовательного центра безопасности в Бресте осуществлялось на основании поручения Главы государства. Центр разместился на месте штаба-казармы в городке МЧС  по улице Лейтенанта Рябцева.

К слову, ситуационные центры в Брестской области уже есть – в Столине и Каменце.
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