Образованный после слияния PSA и FCA автоконцерн получит название Stellantis

Автоконцерн, который появится в результате слияния французской группы PSA (Peugeot) и итало-американского Fiat Chrysler Automobiles (FCA), станет называться Stellantis, хотя входящие в него марки сохранят свои исторические названия. Об этом сообщила пресс-служба концерна.





"Stellantis происходит от латинского и означает "освещенный звездами", что отражает дух нового и амбициозного проекта двух легендарных автомобильных марок", – говорится в сообщении.

Сделку по слиянию планируется завершить к концу первого квартала 2021 года. Для этого должно быть получено одобрение европейского антимонопольного ведомства, передает ТАСС со ссылкой на ANSA. Решение ожидается в ноябре. В результате слияния появится один из крупнейших мировых автопроизводителей.

PSA и FCA объявили о планах слияния в конце октября 2019 года. В 2014 году произошло слияние итальянской Fiat с американским Chrysler.



