Образ Александра Петрова раскритиковали в Instagram

Он выглядит действительно странно. На мероприятие знаменитость явился в растянутых джинсах, серой футболке и мятой синей рубашке. В посте Петров поделился своими впечатлениями от просмотра картины. Он подчеркнул, что сценаристам, режиссерам и актерам удалось создать и передать зрителю новогоднюю атмосферу. А съемки он приравнял к голливудским.
Но фолловеров куда больше возмутил внешний вид Александра, чем оценка нового фильма. Они сошлись во мнении, что на многих важных мероприятиях актер выглядит неаккуратно и тем самым привлекает к себе внимание. Раскритиковали и его прическу – поклонники посоветовали Петрову срочно отправиться к парикмахеру.
Но некоторые фанаты на внешний вид актера не обратили никакого внимания:
«Я смело могу прокричать на весь мир! Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! Саша! Я очень сильно хочу тебя встретить где-нибудь на улицах Москвы случайно, в нужный момент и в нужное время», – публично призналась Юлия.
«Какие ужасно красивые глаза! Просто можно утонуть в этой голубой бездне», – заметила Роза.