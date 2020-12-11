Образ Александра Петрова раскритиковали в Instagram

Он выглядит действительно странно. На мероприятие знаменитость явился в растянутых джинсах, серой футболке и мятой синей рубашке. В посте Петров поделился своими впечатлениями от просмотра картины. Он подчеркнул, что сценаристам, режиссерам и актерам удалось создать и передать зрителю новогоднюю атмосферу. А съемки он приравнял к голливудским.Но фолловеров куда больше возмутил внешний вид Александра, чем оценка нового фильма. Они сошлись во мнении, что на многих важных мероприятиях актер выглядит неаккуратно и тем самым привлекает к себе внимание. Раскритиковали и его прическу – поклонники посоветовали Петрову срочно отправиться к парикмахеру.Но некоторые фанаты на внешний вид актера не обратили никакого внимания:– публично призналась Юлия.– заметила Роза.