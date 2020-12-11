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Образ Александра Петрова раскритиковали в Instagram

Звезда кино Александр Петров на своей странице в Инстаграм поделился снимком, сделанным на премьере фильма «Серебряные коньки». 

Он выглядит действительно странно. На мероприятие знаменитость явился в растянутых джинсах, серой футболке и мятой синей рубашке. В посте Петров поделился своими впечатлениями от просмотра картины. Он подчеркнул, что сценаристам, режиссерам и актерам удалось создать и передать зрителю новогоднюю атмосферу. А съемки он приравнял к голливудским. 

Но фолловеров куда больше возмутил внешний вид Александра, чем оценка нового фильма. Они сошлись во мнении, что на многих важных мероприятиях актер выглядит неаккуратно и тем самым привлекает к себе внимание. Раскритиковали и его прическу – поклонники посоветовали Петрову срочно отправиться к парикмахеру.  

Но некоторые фанаты на внешний вид актера не обратили никакого внимания: 

«Я смело могу прокричать на весь мир!  Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! Саша! Я очень сильно хочу тебя встретить где-нибудь на улицах Москвы случайно, в нужный момент и в нужное время», – публично призналась Юлия. 

«Какие ужасно красивые глаза! Просто можно утонуть в этой голубой бездне», – заметила Роза. 
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