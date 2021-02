Обращение почти 30 наименований импортных стеклоомывающих жидкостей запрещено в Беларуси

Фото:

– проинформировали в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.Речь идет о следующей продукции. Ice Drive -30 производства ООО «Ивента» (Россия); FrozOK -30 производства ООО «Авто-Химическая компания» (Россия); Clean Way -30 производства ООО «Ивион» (Россия); Сold Star Gleid Expert -30 производства ООО «КлинГласс» (Россия); Master Ice -30 производства ООО «Нортвуд» (Россия); Nord Active -30 производства ООО «ПараллельЛимитэд» (Россия); «Патриот -30» производства ООО «Альянс» (Россия); Winter Formula -30 производства ООО «Интегра» (Россия); Sawex WINTER -25 производства UAB Savinge (Литва); «Антилед -20 град. С», Sintezcom Nord производства ООО «Синтезком» (Россия); Polar View -30 град. С производства ООО «Элегест» (Россия); AutoLux- 30 град. С производства ООО «Авангард» (Россия); Lavr Anti Ice Premium Quality -15 производства ООО НПО «Полихимтехнологии» (Россия).Запрет также касается стеклоомывающих жидкостей LAVR ANTI Ice -20 производства ООО НПО «Полихимтехнологии» (Россия); Winter Power -30 с маркировкой Cleid Super Trofeo производства ООО «Нелисон» (Россия); Clean road Frostschutz -30 производства ООО «Автохимторг» (Россия); Gleid supreme (-30) производства ООО «Диомедея» (Россия); FrozKO (-30) производства ООО «Форвард групп» (Россия); Polar Exspress -30, производства ООО «ГлавОптТорг», (Россия); North drive (-30) производства ООО «Регион-Продукт» (Россия); NORD CITY -30 производства ООО «САТА АЗОРЕС» (Россия); «Глейдис», Gleid Pro -30, Gibson DE-Icer -30 производства ООО «Глэйдис» (Россия); TopClean (-30) производства ООО «ЭкоТехнологии» (Россия); Gleid Extra Effect (-30°) производства ООО «АМПИР», (Россия); Arctic formula (Froz XL -30) производства ООО «Парламент» (Россия); Ice wash -30 с маркировкой North drive производства ООО «Еленстрой» (Россия); Freezen -30 с маркировкой Freeze Way производства ООО «ТД «Содружество» (Россия).Кроме того, приостановлено действие свидетельств о государственной регистрации № BY 70.06.01.015.Е.002816.07.16 от 8 июля 2016 года на жидкость стеклоомывающую низкозамерзающую Super Tech-30 производства ООО «Купер Холдинг» (Россия) и № BY 70.06.01.015.Е.004790.10.18 от 22 октября 2018 года на омыватель стекол для автомобилей Green S серии «Комфорт -30» производства ООО «Ирбис мрамор» (Россия).